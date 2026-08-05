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05.08.2026 06:31:29
Andersons stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Andersons gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Andersons 3,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,14 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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