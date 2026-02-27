Andfjord Salmon AS Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Andfjord Salmon AS Registered hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Andfjord Salmon AS Registered im vergangenen Geschäftsjahr 0,88 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 363,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Andfjord Salmon AS Registered 0,19 Millionen NOK umsetzen können.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,599 NOK und einen Umsatz von 0,98 Millionen NOK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at