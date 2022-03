Andfjord Salmon AS Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Andfjord Salmon AS Registered hat sich am 11.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,180 NOK gegenüber -0,200 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,860 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,530 NOK je Aktie erzielt worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,845 NOK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 2,50 Millionen NOK erwartet.

Redaktion finanzen.at