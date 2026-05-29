Andfjord Salmon AS Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Andfjord Salmon AS Registered ließ sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Andfjord Salmon AS Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,23 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 NOK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at