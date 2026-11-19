Andfjord Salmon AS Registered hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,470 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at