Andhra Cements: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Andhra Cements äußerte sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -4,79 INR. Ein Jahr zuvor waren -4,740 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66,23 Prozent auf 1,10 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 663,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

