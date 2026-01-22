22.01.2026 06:31:28

Andhra Cements: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Andhra Cements äußerte sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -4,79 INR. Ein Jahr zuvor waren -4,740 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66,23 Prozent auf 1,10 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 663,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

