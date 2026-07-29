Andhra Cements: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Andhra Cements veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,90 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,42 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 995,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at