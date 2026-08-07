Andhra Paper verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Andhra Paper präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,52 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Andhra Paper 1,07 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 3,94 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,93 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at