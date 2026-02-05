Andhra Petrochemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Andhra Petrochemicals hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,27 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,780 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 673,9 Millionen INR, gegenüber 1,25 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at