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28.05.2026 06:31:29
Andhra Petrochemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Andhra Petrochemicals hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,790 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,71 Prozent auf 793,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Andhra Petrochemicals 1,43 Milliarden INR umgesetzt.
Andhra Petrochemicals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,840 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,130 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 9,18 Prozent auf 5,02 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,56 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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