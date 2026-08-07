Andhra Petrochemicals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Andhra Petrochemicals hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,990 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Andhra Petrochemicals 140,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 90,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,41 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at