Andhra Sugars: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Andhra Sugars hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,35 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,37 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,00 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,14 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Andhra Sugars 1,91 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 22,16 Prozent auf 24,66 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 20,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at