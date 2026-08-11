Andhra Sugars gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Andhra Sugars hat am 08.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,27 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,00 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at