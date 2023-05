Andrang auf Frühlingsfesten sorgt für Rekordwerte im Netz

Vodafone wertet den Mobilfunk-Datenverkehr auf neun beliebten Frühlingsfesten ausNachrichten, Fotos & Videos – mehr als 215 Terabyte an Daten fließen durch das NetzDatenverbrauch: Kölner Frühlingsfest liegt vor Stuttgart & Hamburg, München SchlusslichtTelefonie: Entgegen dem allgemeinen Trend – auf den Frühlingsfesten wird viel telefoniertWenn der Frühling grüßt, dann hüpft das Herz vor Freude. Milde Temperaturen und der wärmende Sonnenschein sorgen zudem dafür, dass das Smartphone an der frischen Luft wieder öfter hervorgeholt wird. Vor allem auf den Frühlingsfesten, die in vielen Städten und Gemeinden Deutschlands den Beginn der warmen Jahreszeit einläuten. Hier teilen die Besucher viele Fotos und Videos vom Fest-Geschehen über ihr Smartphone in den sozialen Medien. In diesem Jahr haben die Besucher auf den neun größten und beliebtesten Frühlingsfesten so viele Erinnerungen und Eindrücke in den sozialen Medien wie noch nie geteilt. Dies zeigt eine exklusive Auswertung des Datenverbrauchs im Mobilfunknetz von Vodafone.Insgesamt flossen 215 Terabyte an Daten auf den neun analysierten Frühlingsfesten durch das Mobilfunknetz von Vodafone. Im Vergleich zum letzten Jahr ist die Datennutzung auf den Frühlingsfesten damit um 28 Prozent gestiegen. Würde man die Datenmenge von 215 Terabyte auf CDs brennen und diese zu einem Turm stapeln, wäre dieser 381 Meter hoch und entspräche damit der Höhe des Empire State Buildings in New York. 215 Terabyteflossen auf den neun größten und beliebtesten Frühlingsfesten Deutschlands.Kölner Frühlingsfest mit höchsten Datenverbrauch – Münchener Frühlingsfest bildet das SchlusslichtInsgesamt flossen 215 Terabyte an Daten auf den neun analysierten Frühlingsfesten durch das Mobilfunknetz von Vodafone. VodafoneIm Vergleich der Frühlingsfeste hatte in diesem Jahr das Kölner Frühlingsvolksfest mit einem Datenverbrauch von 37 Terabyte die Nase vorn. Auf dem zweiten Platz folgt das Stuttgarter Frühlingsfest mit 36 Terabyte, dicht gefolgt vom Hamburger Frühlingsdom mit 34 Terabyte auf Platz drei. Das Berliner Frühlingsfest und die Bremer Osterwiese teilen sich mit jeweils 22 Terabyte den vierten und fünften Platz. Auf dem Sommergewinn in Eisenach produzierten die Besucher 20 Terabyte. Hannover und Nürnberg folgen mit 16 beziehungsweise 14 Terabyte. Frühjahrsmüdigkeit oder besonders kalte Temperaturen herrschten dagegen wohl noch auf dem Münchener Frühlingsfest, das die Besucher deutlich weniger zum Posten und Teilen angeregte. Nur zehn Terabyte an Daten fielen in der bayerischen Landeshauptstadt an. Die hohe Netzbelastung im Umfeld der Volksfeste war für das Mobilfunknetz kein Problem: Der Datenverkehr wurde erstmals auch über mehrere 5G-Antennen abgewickelt, die für ausreichend Kapazität und schnelle Datenübertragung sorgten.Überraschung: Sprachverkehr zieht an – wieder mehr Telefonate auf den FrühlingsfestenEine Überraschung gab es bei der Telefonie: Entgegen dem generellen Abwärtstrend beim Sprachverkehr – der Anteil der Telefonate in den Mobilfunknetzen nimmt stetig ab, während die Kommunikation in den sozialen Medien, bei Messengern und Co. erheblich zunimmt – verzeichnete Vodafone auf den Frühjahrsfesten ein Plus von 26 Prozent.5G mit seinen hohen Bandbreiten hilft, die steigenden Datenmassen schneller, energieeffizienter und stabiler zu übermitteln als bisherige Mobilfunk-TechnologienTanja RichterTanja Richter„5G, der stetige Trend, dass soziale Medien zunehmend auf Bewegtbild ausgerichtet sind und die Tatsache, dass immer mehr junge Menschen unter den Besuchern sind, bescherte allen Frühlingsfesten einen neuen Datenrekord. Heutzutage werden nicht mehr nur Fotos, sondern vor allem auch hochauflösende Videos mit Familie, Freunden und Followern direkt über WhatsApp, Instagram und TikTok geteilt und abgerufen. 5G mit seinen hohen Bandbreiten hilft, die steigenden Datenmassen schneller, energieeffizienter und stabiler zu übermitteln als bisherige Mobilfunk-Technologien – auch wenn zeitgleich, wie bei den vielen Großveranstaltungen, viele tausende Besucher mit ihren Smartphones im Netz unterwegs sind“, erklärt Tanja Richter, Technik Chefin bei Vodafone Deutschland.Der Beitrag Andrang auf Frühlingsfesten sorgt für Rekordwerte im Netz erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.