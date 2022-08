Andre De Grasse, PUMA-Botschafter und kanadischer Sprinter, teilt seine Motivation und Ziele im Rahmen der "Only See Great”-Kampagne von Puma

Nachdem er kurz zuvor die Goldmedaille in der 4x100-m-Männerstaffel bei den World Athletics Championship in Eugene gewonnen hatte, spricht Andre De Grasse in einem Videointerview mit dem Sportartikelhersteller PUMA über seine Motivation, seine Leistung auf höchstem Niveau aufrechtzuerhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220803005429/de/

PUMA Ambassador and Canadian sprinter Andre De Grasse shares his motivation and goals in PUMA’s "Only See Great” campaign (Photo: Business Wire)

Im Zuge der "Only See Great”-Kampagne, untersucht PUMA die berufliche Laufbahn seiner Markenbotschafter, wobei sie über ihre eigenen Wege zu Größe, über das Hören auf ihre Herzen und das Ausfindigmachen einer Vision sprechen, die niemand anderes sehen kann.

In dem Interview spricht Andre de Gasse über seine außergewöhnliche Leistung, seinen allerersten Erfolg und darüber, wie er sich auf die Momente vorbereitete, die dazu führen konnten.

"Jedes Jahr beginnt eine Lernkurve - ein neuer Lernschritt. Und dabei fühlt es sich so an, als ob ich die Leiter weiter nach oben klettern will - so dachte ich, als ich die bei den olympischen Spielen drei Goldmedaillen zu gewinnen hoffte. Ich bin bislang etwas zu kurz gekommen”, musste Andre de Gasse selbst lachen. "Dennoch gewann ich eine. Und nun fühlt es sich ‚ok‘ an und ich muss mich auf die Dinge konzentrieren, die ich noch weiter verbessern kann.”

Der größte Antrieb von Andre ist es, die beste Version seiner selbst zu sein und weiter an der Legende zu arbeiten, einer der besten Leichtathleten der Welt zu sein.

Zunächst stoppte eine Achillessehnenverletzung Andre, anschließend COVID. Wie schaffte er es dennoch, immer motiviert zu bleiben? "Ich kann sagen, ich erhielt große Unterstützung durch meine Familie und meine Freunde - sie treiben mich immer noch jeden einzelnen Tag an, der beste Athlet zu sein. Offensichtlich verfüge ich auch über genügend Selbstmotivation, der Beste sein zu wollen”, so Andre de Gasse. "Und all das treibt mich weiter an und deshalb lasse ich auch nicht nach, bleibe motiviert und bin jeden Tag bereit.”

Die Grundidee der "Only See Great”-Kampagne wurde durch die Kulturikone, den Unternehmer und Philanthropen Shawn "JAY-Z” Carter inspiriert, der zuerst erklärte: "Ich sehe nur die Großartigkeit. Ich erkenne nicht einfach nur das Gute. Ich sehe niemals lediglich die Kompromisse. Wir sollten stets danach streben, etwas Großartiges zu erreichen - etwas, das von Dauer sein wird.”

Um das vollständige Interview mit Andre De Grasse einzusehen, klicken Sie bitte HIER.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit rund 14.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220803005429/de/