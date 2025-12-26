International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|
26.12.2025 11:34:00
Andrea Nahles: BA-Chefin hält Jobchancen für Arbeitslose für »so niedrig wie nie zuvor«
»Wie ein Brett« und »kein Schwung«: Mit eindringlichen Worten hat BA-Chefin Andrea Nahles vor einem erstarrten Arbeitsmarkt gewarnt. Die umstrittene Bürgergeldreform sieht sie kritisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|23.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,81
|0,10%