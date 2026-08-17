Andretti Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Andretti Acquisition A hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Andretti Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at