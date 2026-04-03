Andretti Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Andretti Acquisition A hat sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,040 USD beziffert, während im Vorjahr -1,300 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at