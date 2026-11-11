Andretti Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Andretti Acquisition A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Andretti Acquisition A ein EPS von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at