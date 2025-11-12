Andretti Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Andretti Acquisition A hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte Andretti Acquisition A einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at