Andretti Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Andretti Acquisition A gab am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Andretti Acquisition A 0,090 USD je Aktie verdient.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,280 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at