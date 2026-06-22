Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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22.06.2026 15:44:51
Andrew Cuomo to lead new venture between NYSE parent and crypto exchange OKX
Former New York governor’s role highlights how politicians are rushing into digital assets sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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