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13.08.2026 06:31:29
Andrew Peller: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Andrew Peller hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,07 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,87 Prozent auf 95,3 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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