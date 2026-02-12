Andrew Peller: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Andrew Peller gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Andrew Peller ein EPS von 0,150 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 108,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at