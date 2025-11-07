Andrew Peller gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Andrew Peller präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Andrew Peller 0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Andrew Peller in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 105,5 Millionen CAD im Vergleich zu 109,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at