Andrew Peller hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Andrew Peller hat am 16.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,11 CAD. Im letzten Jahr hatte Andrew Peller einen Gewinn von -0,010 CAD je Aktie eingefahren.

Andrew Peller hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,550 CAD. Im Vorjahr hatte Andrew Peller 0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,87 Prozent auf 393,00 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 389,61 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at