Andrew Peller: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Andrew Peller hat am 16.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 79,5 Millionen CAD gegenüber 75,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,640 CAD gegenüber 0,260 CAD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 393,00 Millionen CAD – ein Plus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Andrew Peller 389,61 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at