Andrew Peller: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Andrew Peller veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Andrew Peller ein EPS von 0,110 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Andrew Peller 105,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 109,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at