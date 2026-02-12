Andrew Peller stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Andrew Peller äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,18 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Andrew Peller ebenfalls ein EPS von 0,180 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 108,8 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 105,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at