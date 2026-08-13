Andrew Peller verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Andrew Peller stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,08 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 95,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at