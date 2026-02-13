Andrew Yule präsentierte Quartalsergebnisse

Andrew Yule hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Andrew Yule -0,290 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,63 Prozent auf 749,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 683,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at