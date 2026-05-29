Andrew Yule: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Andrew Yule hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,62 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 927,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 984,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Andrew Yule hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,390 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,060 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,95 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at