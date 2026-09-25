Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|
25.09.2026 18:00:00
Andritz-Aktie auf Rekordkurs: Auch KI-Datenzentren treiben den Höhenflug
Der Grazer Technologiekonzern wirbt mit nachhaltigem Wandel und EcoVadis-Gold. Ein Großteil seiner Turbogeneratoren landet in Gaskraftwerken und KI-Rechenzentren, deren Emissionen in der Bilanz nicht auftauchenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Andritz AG
|
13:00
|Andritz – Gut unterwegs in Richtung der 2027er-Ziele (NewsTool)
|
13:00
|Andritz – Gut unterwegs in Richtung der 2027er-Ziele (NewsTool)
|
24.09.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Wien in Grün: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
22.09.26
|Andritz-Aktie in Grün: Vorstand Heinisser zurückgetreten (APA)
Analysen zu Andritz AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|84,00
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.