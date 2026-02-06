Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vorläufige Zahlen 06.02.2026 10:48:00

Andritz-Aktie bricht wegen Umsatzschwund ein: Höherer Auftragseingang in 2025

Andritz-Aktie bricht wegen Umsatzschwund ein: Höherer Auftragseingang in 2025

Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer Andritz hat am Freitag vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 bekanntgegeben.

Demnach stieg der Auftragseingang von 8,3 Mrd. auf 8,9 Mrd. Euro, der Umsatz aber sank um gut 5 Prozent auf 7,9 Mrd. Euro, hieß es in einer Aussendung. Für heuer erwartet das Unternehmen "eine Projektaktivität auf dem derzeitigen Niveau" sowie ein Umsatzwachstum auf 8,0 bis 8,3 Mrd. Euro.

Die vergleichbare EBITA-Marge betrug trotz des Umsatzrückgangs im vergangenen Jahr 8,9 Prozent, heuer wird ein Niveau zwischen 8,7 Prozent und 9,1 Prozent erwartet. Die endgültigen Ergebnisse wird Andritz am 5. März vorlegen.

Andritz brechen nach vorläufigen Zahlen ein

p> Vorläufige Zahlen des Maschinen- und Anlagenbauers Andritz sind bei den Anlegern am Freitag auf wenig Gegenliebe gestoßen. In Wien gibt die Andritz-Aktie am Freitag zeitweise 10,47 Prozent auf 67,95 Euro ab. Die Gewinne aus dem bisherigen Jahresverlauf sind damit weitgehend abgeschmolzen.

Den am Freitag vorgelegten vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 zufolge stieg der Auftragseingang von 8,3 Mrd. auf 8,9 Mrd. Euro, der Umsatz aber sank um gut 5 Prozent auf 7,9 Mrd. Euro. Damit verfehlte Andritz mit beiden Kennzahlen die vom Unternehmen bereitgestellten Konsensschätzungen vom Oktober 2025. Die vergleichbare EBITA-Marge fiel mit 8,9 Prozent dagegen besser aus als von Analysten prognostiziert.

Für heuer erwartet das Unternehmen "eine Projektaktivität auf dem derzeitigen Niveau" sowie ein Umsatzwachstum auf 8,0 bis 8,3 Mrd. Euro und damit etwas weniger als von Analysten prognostiziert. Die EBITA-Marge soll zwischen 8,7 und 9,1 Prozent liegen, wobei Analysten bisher eher vom oberen Ende dieser Spanne ausgegangen waren.

Analyst Daniel Lion von der Erste Group sprach von einem erwartungsgemäßen Auftragseingang, lobte aber die Margenentwicklung. Auch der Margenausblick treffe seine Erwartungen.

tpo/bel

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Andritz-Aktie in Rot: Rasche Reparatur von Pumpspeicherkraftwerk avisiert

Bildquelle: Andritz AG

Nachrichten zu Andritz AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Andritz AG

mehr Analysen
04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
24.03.25 Andritz buy Baader Bank
13.02.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 67,85 -10,61% Andritz AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen