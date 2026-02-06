Andritz-Aktie bricht wegen Umsatzschwund ein: Höherer Auftragseingang in 2025

Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer Andritz hat am Freitag vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 bekanntgegeben.

Demnach stieg der Auftragseingang von 8,3 Mrd. auf 8,9 Mrd. Euro, der Umsatz aber sank um gut 5 Prozent auf 7,9 Mrd. Euro, hieß es in einer Aussendung. Für heuer erwartet das Unternehmen "eine Projektaktivität auf dem derzeitigen Niveau" sowie ein Umsatzwachstum auf 8,0 bis 8,3 Mrd. Euro.

Die vergleichbare EBITA-Marge betrug trotz des Umsatzrückgangs im vergangenen Jahr 8,9 Prozent, heuer wird ein Niveau zwischen 8,7 Prozent und 9,1 Prozent erwartet. Die endgültigen Ergebnisse wird Andritz am 5. März vorlegen.

p> Vorläufige Zahlen des Maschinen- und Anlagenbauers Andritz sind bei den Anlegern am Freitag auf wenig Gegenliebe gestoßen. In Wien gibt die Andritz-Aktie am Freitag zeitweise 10,47 Prozent auf 67,95 Euro ab. Die Gewinne aus dem bisherigen Jahresverlauf sind damit weitgehend abgeschmolzen.

Den am Freitag vorgelegten vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 zufolge stieg der Auftragseingang von 8,3 Mrd. auf 8,9 Mrd. Euro, der Umsatz aber sank um gut 5 Prozent auf 7,9 Mrd. Euro. Damit verfehlte Andritz mit beiden Kennzahlen die vom Unternehmen bereitgestellten Konsensschätzungen vom Oktober 2025. Die vergleichbare EBITA-Marge fiel mit 8,9 Prozent dagegen besser aus als von Analysten prognostiziert.

Für heuer erwartet das Unternehmen "eine Projektaktivität auf dem derzeitigen Niveau" sowie ein Umsatzwachstum auf 8,0 bis 8,3 Mrd. Euro und damit etwas weniger als von Analysten prognostiziert. Die EBITA-Marge soll zwischen 8,7 und 9,1 Prozent liegen, wobei Analysten bisher eher vom oberen Ende dieser Spanne ausgegangen waren.

Analyst Daniel Lion von der Erste Group sprach von einem erwartungsgemäßen Auftragseingang, lobte aber die Margenentwicklung. Auch der Margenausblick treffe seine Erwartungen.

