Andritz-Aktie dennoch tiefer: Großauftrag für Andritz in den USA

Der Grazer Maschinenbauer Andritz hat einen knapp 75 Mio. Euro schweren Auftrag in den USA an Land gezogen.

Die Steirer werden alle vier Turbinen und Generatoren des Wasserkraftwerks Robert S. Kerr am Arkansas River in Ost-Oklahoma nahe der Stadt Cowlington sanieren und austauschen. Der erste Maschinensatz soll im August 2025 geliefert werden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Andritz AG

Der Auftrag vom U.S. Army Corps of Engineers umfasst Design, Fertigung, Lieferung, Transport, Montage, Test und Inbetriebnahme von vier Kaplanturbinen-Generatormaschinensätzen mit einer Leistung von je 36,8 Megawatt (MW) sowie die dazugehörigen Hilfs- und Nebenanlagen. Nach der Inbetriebnahme wird die erwartete Stromerzeugung etwa 152 GWh pro Jahr betragen.

Für die Andritz-Aktie geht es in Wien am Donnerstag dennoch 0,51 Prozent runter auf 47,22 Euro.

