Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Automatisierung 23.03.2026 17:51:00

Andritz-Aktie fester: Millionen-Deal in Brasilien

Andritz-Aktie fester: Millionen-Deal in Brasilien

Andritz hat vom brasilianischen Energiekonzern Axia Energia einen Auftrag im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten.

Der Technologiekonzern soll die Automatisierung des Wasserkraftwerks Itumbiara an der Grenze der Bundesstaaten Goiás und Minas Gerais mit einer Gesamtleistung von 2.082 MW modernisieren. Der Auftrag umfasst die Erneuerung der Schutz-, Leit- und Überwachungssysteme, der Spannungs- und Drehzahlregler sowie mechanischer Komponenten und Ausrüstung.

Die Andritz-Aktie notierte im Wiener Handel letztlich 1,49 Prozent höher bei 60,95 Euro.

fel/bel

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Andritz-Aktie tiefrot: Umsatz und Gewinn rückläufig - Auftragseingang legt zu

Bildquelle: Andritz AG,ANDRITZ

Nachrichten zu Andritz AG

mehr Nachrichten