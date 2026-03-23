Andritz-Aktie fester: Millionen-Deal in Brasilien

Andritz hat vom brasilianischen Energiekonzern Axia Energia einen Auftrag im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten.

Der Technologiekonzern soll die Automatisierung des Wasserkraftwerks Itumbiara an der Grenze der Bundesstaaten Goiás und Minas Gerais mit einer Gesamtleistung von 2.082 MW modernisieren. Der Auftrag umfasst die Erneuerung der Schutz-, Leit- und Überwachungssysteme, der Spannungs- und Drehzahlregler sowie mechanischer Komponenten und Ausrüstung.

Die Andritz-Aktie notierte im Wiener Handel letztlich 1,49 Prozent höher bei 60,95 Euro.

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(APA)