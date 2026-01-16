Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Kauf abgeschlossen
|
16.01.2026 14:02:00
Andritz-Aktie gesucht: Übernahme eines chinesischen Spezialisten für Induktionserwärmung
Mit dieser Akquisition stärkte man "die Position als umfassender Lösungsanbieter für die Stahlverarbeitung, insbesondere für Elektroband", teilte der börsennotierte Technologiekonzern am Freitag mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Der Kauf wurde im Dezember 2025 abgeschlossen.
Mit über 130 Beschäftigten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Konstruktion und Fertigung erzielte Sanzheng zuletzt einen Jahresumsatz von umgerechnet rund 30 Mio. Euro. Sanzheng soll unter Andritz-Eigentümerschaft weiter unter seinem bisherigen Namen und mit der bestehenden Managementstruktur operieren.In Wien steigt die Andritz-Aktie zeitweise um 0,41 Prozent auf 71,95 Euro.
cri/belAPA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Andritz AG
Nachrichten zu Andritz AG
|
15.01.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
14.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel: ATX stärker (finanzen.at)
|
14.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Wien: Zum Start Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Wien: ATX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|24.03.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|13.02.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|24.03.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|13.02.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|24.03.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|13.02.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|71,95
|0,42%