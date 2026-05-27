Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Wasserkraftwerke 27.05.2026 18:10:00

Andritz-Aktie gesucht: Zwei Großaufträge in Brasilien erhalten

Andritz-Aktie gesucht: Zwei Großaufträge in Brasilien erhalten

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat zwei Großaufträge in Brasilien erhalten.

Der Gesamtauftragswert liege dabei im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie Andritz am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Der brasilianische Energieversorger COPEL (Companhia Paranaense de Energia) habe zwei Aufträge zur Lieferung und Inbetriebnahme zusätzlicher Maschinensätze für die Wasserkraftwerke Foz do Areia und Segredo am Rio Iguazu im Bundesstaat Parana erteilt.

Der Baubeginn sei für dieses Jahr vorgesehen, hieß es weiter. Die Inbetriebnahme der neuen Maschinensätze sei für 2030 geplant.

In Wien kletterte die Andritz-Aktie schlussendlich um 1,54 Prozent auf 79,00 Euro.

rst/ivn

APA

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