Vorstandsvorsitzender 04.03.2026 15:25:00

Andritz-Aktie höher: CEO Schönbeck verlängert bis 2032

Andritz-Chef Joachim Schönbeck bleibt dem steirischen Technologiekonzern noch länger erhalten.

Sein Mandat als CEO, das ursprünglich im April 2027 ausgelaufen wäre, wurde am Mittwoch um weitere fünf Jahre bis April 2032 verlängert, gab das Unternehmen bekannt. Schönbeck ist seit 2014 Mitglied des Vorstands und wurde im Jahr 2022 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Unter ihm habe das Unternehmen "seine strategische Positionierung weiter gestärkt", so die Aussendung.

Im Wiener Handel notiert die Andritz-Aktie zeitweise 1 Prozent höher bei 70,45 Euro.

tpo/stf

(APA)

