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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Millionen-Auftrag 08.04.2026 14:16:00

Andritz-Aktie im Aufwind: Anlagebauer erhält Großauftrag für Wasserkraftwerk in der Türkei

Andritz-Aktie im Aufwind: Anlagebauer erhält Großauftrag für Wasserkraftwerk in der Türkei

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat einen Großauftrag aus der Türkei erhalten.

Das Unternehmen liefert die komplette elektromechanische Ausrüstung für das neu geplante Wasserkraftwerk Cizre. Der Auftragswert liegt im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Der schlüsselfertige Vertrag mit einer Tochtergesellschaft der türkischen CABA Group umfasst die Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Installation der Ausrüstung. Das Kraftwerk wird über eine installierte Gesamtleistung von 339 Megawatt (MW) verfügen. Dafür liefert Andritz fünf Francis-Turbinen mit jeweils 64 MW sowie eine zusätzliche Einheit mit 19 MW. Der Auftragswert wurde bereits im ersten Quartal 2026 verbucht.

Die Türkei treibt den Ausbau von erneuerbaren Energien derzeit voran. Mit 76 Gigawatt machen diese laut Unternehmensangaben bereits 62 Prozent der installierten Gesamtleistung des Landes aus. Nach Norwegen verfügt die Türkei über die zweitgrößte installierte Wasserkraftleistung in Europa. Die neue Anlage in Cizre soll die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen weiter erhöhen und zur Netzstabilität beitragen.

Andritz-Papiere ziehen im Wiener Handel am Mittwoch zeitweise um 4,55 Prozent an auf 58,63 Euro.

ivn/sag

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