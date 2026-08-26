Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Prozesstechnologien
|
26.08.2026 17:53:00
Andritz-Aktie in Grün: Millionen-Aufträge aus China
Der börsennotierte Konzern liefere weitere Prozesstechnologien und Ausrüstung für eine dritte Zellstoffproduktionslinie sowie Systeme für die neue Papiermaschine der chinesischen Firma Nanning Sun Paper, gab Andritz am Mittwoch bekannt. Damit sei das Unternehmen neuerlich als Lieferant für ein Zellstoff- und Papierprojekt in Nanning (China) ausgewählt worden.
Die Andritz-Aktie gewann im Wiener Handel letztlich 2,22 Prozent auf 82,80 Euro.
sag/fel(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Andritz AG
Nachrichten zu Andritz AG
|
15:58
|Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel: ATX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.08.26
|ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
18.08.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
18.08.26
|Verluste in Wien: So performt der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|82,80
|2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.