Andritz Aktie

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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Prozesstechnologien 26.08.2026 17:53:00

Andritz-Aktie in Grün: Millionen-Aufträge aus China

Andritz-Aktie in Grün: Millionen-Aufträge aus China

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat Aufträge aus China im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten.

Der börsennotierte Konzern liefere weitere Prozesstechnologien und Ausrüstung für eine dritte Zellstoffproduktionslinie sowie Systeme für die neue Papiermaschine der chinesischen Firma Nanning Sun Paper, gab Andritz am Mittwoch bekannt. Damit sei das Unternehmen neuerlich als Lieferant für ein Zellstoff- und Papierprojekt in Nanning (China) ausgewählt worden.

Die Andritz-Aktie gewann im Wiener Handel letztlich 2,22 Prozent auf 82,80 Euro.

sag/fel

(APA)
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