Andritz-Aktie in Grün: Vorstand Heinisser zurückgetreten

Dietmar Heinisser, Vorstand beim steirischen Anlagenbauer Andritz, ist am Montag aus "persönlichen Gründen" zurückgetreten.

Das teilte der Konzern heute, Dienstag, in einer Aussendung mit. Man respektiere seine Entscheidung, sagt Vorstandschef Joachim Schönbeck darin. Heinisser war laut dem Schreiben seit 1997 bei Andritz und seit 2023 im Vorstand.

Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger wurde noch nicht ernannt, Schönbeck werde Heinissers Agenden ("Environment & Energy" sowie "Group Manufacturing Management") "bis auf Weiteres" übernehmen.

In Wien notiert die Andritz-Aktie zwischenzeitlich 0,82 Prozent fester bei 85,90 Euro.

spo/pro

APA