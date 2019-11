Andritz-Aktie knickt ein: Andritz erwartet 2020 kein Gewinnplus

Beim operativen Ergebnis vor außerordentlichen Effekte (EBITA) werde "trotz des steigenden Umsatzes aber nur ein Betrag in ähnlicher Größenordnung wie 2019 erwartet", teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die Andritz -Aktie verlor nach der Veröffentlichung des Ausblicks bis zum Handelsende an der Wiener Börse am Mittwoch 6,51 Prozent auf 35,90 Euro. Auch im Donnerstagshandel ging es 1,56 Prozent auf 35,34 Euro nach unten.

Im kommenden Jahr rechnet der Anlagenbauer mit einem erhöhten Umsatzanteil von margenschwächeren Großprojekten im Geschäftsbereich Pulp & Paper und mit einer schwachen Ergebnisentwicklung im Geschäftsbereich Metals wegen der Konjunktureintrübung in der Automobilindustrie. Im Geschäftsbereich Hydro geht der Technologiekonzern von einer "unverändert soliden und stabilen Rentabilitätsentwicklung" aus, im Bereich Separation soll es "eine weitere Ergebnis- und Rentabilitätsverbesserung" geben.

Die von Andritz bereits verkündeten Restrukturierungsmaßnahmen verlaufen nach eigenen Angaben "planmäßig". Diese würden "sich jedoch erst ab Ende 2020 in nennenswerter Höhe im Ergebnis niederschlagen".

cri/ln

APA