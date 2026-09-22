Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Führungswechsel
|
22.09.2026 09:28:00
Andritz-Aktie legt zu: Vorstand Heinisser zurückgetreten
Das teilte der Konzern heute, Dienstag, in einer Aussendung mit. Man respektiere seine Entscheidung, sagt Vorstandschef Joachim Schönbeck darin. Heinisser war laut dem Schreiben seit 1997 bei Andritz und seit 2023 im Vorstand.
Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger wurde noch nicht ernannt, Schönbeck werde Heinissers Agenden ("Environment & Energy" sowie "Group Manufacturing Management") "bis auf Weiteres" übernehmen.In Wien steigt die Andritz-Aktie zwischenzeitlich um 0,23 Prozent auf 85,40 Euro.
spo/proAPA
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