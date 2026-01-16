Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kauf abgeschlossen 16.01.2026 17:58:00

Andritz-Aktie letztlich unverändert: Übernahme eines chinesischen Spezialisten für Induktionserwärmung

Andritz-Aktie letztlich unverändert: Übernahme eines chinesischen Spezialisten für Induktionserwärmung

Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer Andritz hat eine 51-Prozent-Beteiligung an dem chinesischen Spezialisten für Induktionserwärmung Baoding Sanzheng Electrical Equipment erworben.

Mit dieser Akquisition stärkte man "die Position als umfassender Lösungsanbieter für die Stahlverarbeitung, insbesondere für Elektroband", teilte der börsennotierte Technologiekonzern am Freitag mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Der Kauf wurde im Dezember 2025 abgeschlossen.

Mit über 130 Beschäftigten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Konstruktion und Fertigung erzielte Sanzheng zuletzt einen Jahresumsatz von umgerechnet rund 30 Mio. Euro. Sanzheng soll unter Andritz-Eigentümerschaft weiter unter seinem bisherigen Namen und mit der bestehenden Managementstruktur operieren.

In Wien beendete die Andritz-Aktie den Handelstag auf Vortagesniveau bei 71,65 Euro.

cri/bel

APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Andritz-Aktie dennoch stark: Trotz steigendem Auftragseingang gehen Gewinn und Umsatz zurück
Andritz-Aktie in Rot: Rasche Reparatur von Pumpspeicherkraftwerk avisiert
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren abgeworfen

Bildquelle: Andritz AG,ANDRITZ

Nachrichten zu Andritz AG

mehr Nachrichten