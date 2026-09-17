Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Autrag 17.09.2026 10:57:00

Andritz-Aktie mit Plus: Anlagenbauer modernisiert Wasserkraftwerk in Rumänien

Andritz-Aktie mit Plus: Anlagenbauer modernisiert Wasserkraftwerk in Rumänien

Andritz hat einen Auftrag zur Modernisierung eines Wasserkraftwerks in Rumänien erhalten.

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat als Teil eines Konsortiums den Zuschlag für die Modernisierung des Wasserkraftwerks Râul Mare Retezat in Rumänien erhalten. Der Auftragswert liegt im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang für das dritte Quartal 2026 enthalten, teilte der börsenotierte Konzern am Donnerstag mit. Die Modernisierung werde "zur Versorgung Rumäniens mit erneuerbarer Energie beitragen und das nationale Stromnetz stärken".

Andritz modernisiert Wasserkraftwerk

Das Kraftwerk verfügt laut Andritz über eine installierte Leistung von 335 Megawatt (MW), konnte bisher aber nur mit rund 200 MW betrieben werden. Mit der Modernisierung wird die Leistung auf vollständig nutzbare 376 MW erhöht. Der Auftrag umfasst die Konstruktion, Fertigung und Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung, inklusive zweier 188-MW-Francis-Turbinen für hohe Fallhöhen, Generatoren sowie Automatisierungs- und Zusatzausrüstung. Das Projekt soll bis 2031 abgeschlossen werden.

Die Andritz-Aktie legt an der Börse in Wien zeitweise 1,20 Prozent auf 84,50 Euro zu.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Andritz-Aktie in Grün: Millionen-Aufträge aus China

Bildquelle: Andritz AG

Nachrichten zu Andritz AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Andritz AG

mehr Analysen
31.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
27.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
27.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.26 Andritz buy UBS AG
23.04.26 Andritz kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 84,40 1,08% Andritz AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen