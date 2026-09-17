Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Autrag
|
17.09.2026 10:57:00
Andritz-Aktie mit Plus: Anlagenbauer modernisiert Wasserkraftwerk in Rumänien
Der steirische Anlagenbauer Andritz hat als Teil eines Konsortiums den Zuschlag für die Modernisierung des Wasserkraftwerks Râul Mare Retezat in Rumänien erhalten. Der Auftragswert liegt im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang für das dritte Quartal 2026 enthalten, teilte der börsenotierte Konzern am Donnerstag mit. Die Modernisierung werde "zur Versorgung Rumäniens mit erneuerbarer Energie beitragen und das nationale Stromnetz stärken".
Andritz modernisiert Wasserkraftwerk
Das Kraftwerk verfügt laut Andritz über eine installierte Leistung von 335 Megawatt (MW), konnte bisher aber nur mit rund 200 MW betrieben werden. Mit der Modernisierung wird die Leistung auf vollständig nutzbare 376 MW erhöht. Der Auftrag umfasst die Konstruktion, Fertigung und Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung, inklusive zweier 188-MW-Francis-Turbinen für hohe Fallhöhen, Generatoren sowie Automatisierungs- und Zusatzausrüstung. Das Projekt soll bis 2031 abgeschlossen werden.
Die Andritz-Aktie legt an der Börse in Wien zeitweise 1,20 Prozent auf 84,50 Euro zu.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Andritz AG
|
09:28
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.09.26
|ATX aktuell: ATX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.09.26
|ATX aktuell: ATX in Rot (finanzen.at)
|
14.09.26
|ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.09.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.09.26
|ATX aktuell: ATX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|84,40
|1,08%