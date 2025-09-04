Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Pumpspeicherkraftwerk 04.09.2025 13:45:00

Andritz-Aktie profitiert von weiterem Großauftrag in Indien

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat einen Großauftrag in Indien an Land gezogen.

Die Grazer werden für die Adani Green Energy Limited, Indiens größtem Unternehmen für erneuerbare Energien, das neue Pumpspeicherkraftwerk Gandikota im Bezirk YSR Kadapa in Andhra Pradesh ausstatten. Andritz wird reversible Pumpturbinen, Motorgeneratoren und elektromechanische Ausrüstung liefern. Der Auftrag liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, hieß es am Donnerstag.

Das Pumpspeicherkraftwerk Gandikota hat eine Leistung von 1.800 MW und es handelt sich bereits um den dritten Auftrag der Adani Green Energy Limited. Bereits 2023 wurde ein Auftrag für das 500-MW-Projekt Chitravathi und erst vor wenigen Monaten das 1.500-MW-Projekt Tarali an Andritz vergeben. Der neue Auftragseingang sei bereits im zweiten Quartal 2025 enthalten.

Der genaue Lieferumfang für Gandikota umfasst die Konstruktion, Fertigung, Installation, Tests und Inbetriebnahme der Pumpspeichermaschinensätze sowie aller zugehörigen Hilfsanlagen. Der Auftrag wird in den Fertigungseinrichtungen von Andritz in Indien mit Unterstützung durch das globale Netzwerk des Unternehmens durchgeführt. Andritz ist derzeit an der Realisierung von fünf neuen Pumpspeicherkraftwerken in Indien beteiligt.

In Wien steigt die Andritz-Aktie zeitweise 0,93 Prozent auf 60,00 Euro.

kor/bel

APA

Bildquelle: ANDRITZ,Andritz AG

