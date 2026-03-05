Andritz-Aktie tiefrot: Umsatz und Gewinn rückläufig - Auftragseingang legt zu

Wie Andritz am Donnerstag mitteilte, sank der Umsatz um 5 Prozent auf 7,9 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis fiel um knapp 8 Prozent auf 457,1 Mio. Euro. Der Auftragseingang stieg dagegen um gut 7 Prozent auf 8,9 Mrd. Euro. Die Aktionäre sollen eine von 2,60 auf 2,70 Euro je Aktie erhöhte Dividende erhalten.

Trotz eines wirtschaftlich schwierigen Umfelds sprach Vorstandschef Joachim Schönbeck von soliden Ergebnissen. "Das letzte Jahr hat uns erneut Disziplin und klare Prioritäten abverlangt, zumal wir uns mit geopolitischen Hürden und einem zurückhaltenden Investitionsklima konfrontiert sahen", wurde der CEO in einer Aussendung zitiert. Der Konzern habe sich dennoch gut behauptet, was sich im Auftragsstand zeige, der zum Jahresende auf einen Rekordwert von 10,5 Mrd. Euro kletterte. Die vergleichbare operative Marge (EBITA) blieb bei 8,9 Prozent stabil. Der Umsatzrückgang ist laut Andritz neben dem verhaltenen Auftragseingang des Vorjahres auch auf negative Währungseffekte durch den starken Euro zurückzuführen.

Starke Auftragszuwächse bei Papier und Wasserkraft

Getragen wurde der hohe Auftragseingang im abgelaufenen Jahr vor allem von den Bereichen Papier (Pulp & Paper) und Wasserkraft (Hydropower), die Auftragszuwächse von 20 bzw. 16 Prozent verbuchten. Hier sorgten Großaufträge für neue Zellstoffwerke in China sowie die weltweite Nachfrage nach erneuerbaren Energien und Pumpspeichern - unter anderem in Indien und Thailand - für volle Bücher. Rückläufig war die Nachfrage hingegen in den Segmenten Metals und Environment & Energy. Insgesamt tätigte das Unternehmen im Vorjahr sechs größere Akquisitionen, um das eigene Produkt- und Serviceportfolio weiter auszubauen.

Für das laufende Jahr 2026 gibt sich der Technologiekonzern optimistisch. Das Management erwartet eine Projektaktivität auf dem aktuellen Niveau und prognostiziert eine Rückkehr zum moderaten Umsatzwachstum auf 8,0 bis 8,3 Mrd. Euro. Die vergleichbare operative Marge (ohne Sondereffekte) soll sich zwischen 8,7 und 9,1 Prozent bewegen.

Weiterer Stellenabbau bei deutscher Tochter Schuler

Ein großes Sorgenkind bleibt die Sparte Metals, die stark unter der europäischen Krise in der Automobil- und Stahlindustrie leidet. Auf die Frage, ob bei der deutschen Pressen-Tochter Schuler und anderen Teilbereichen weitere Restrukturierungen anstehen, bestätigte Schönbeck: "Ja, ist in Vorbereitung und werden wir auch in diesem Jahr umsetzen." Der Markt werde "nicht dahin zurückkommen, wo er mal war". Dennoch lobte der Konzernchef die Disziplin der Organisation: Trotz Standortschließungen und Arbeitsplatzabbau habe die Sparte ihre operative Marge im fünften Jahr in Folge gesteigert.

Mit Blick auf die Handelspolitik der USA und die US-Zölle sieht sich das Unternehmen durch die jüngsten Akquisitionen in den Vereinigten Staaten gerüstet. Diese Zukäufe würden helfen, "der aktuellen Handelspolitik ein bisschen auszuweichen, indem wir unseren Local Content erhöhen." Dennoch betonte Schönbeck: "Ich würde uns definitiv nicht als Profiteur der amerikanischen Handelspolitik bezeichnen." Um das volatile Neuanlagengeschäft generell besser abzufedern, soll der Anteil des Servicegeschäfts, der aktuell bei 44 Prozent liegt, auf über 50 Prozent ausgebaut werden.

Limberg-Reparatur "im Zeitplan"

Ein wichtiges Thema in Österreich ist der Ausfall des neuen Pumpspeicherkraftwerks Limberg III des Verbunds in Kaprun wegen defekter Andritz-Generatoren. Erste Ersatzteile aus dem steirischen Weiz seien bereits in Montage, sagte Schönbeck. "Wir sind im Zeitplan, die Reparaturarbeiten laufen planmäßig und mit hoher Priorität, es gibt aktuell keine neuen Entwicklungen." Der Verbund hatte im vergangenen Dezember angekündigt, "dass die unterbrochene Inbetriebnahme von Maschine 2 im Sommer 2026 und von Maschine 1 im Winter 2026 fortgesetzt werden kann". Zur Höhe der Kosten des Ausfalls hält sich der Andritz-Chef bedeckt, die Kostenteilung sei jedoch vertraglich mit dem Verbund geregelt.

Die Andritz-Aktie schloss im Wiener Handel 5,56 Prozent tiefer bei 67,05 Euro.

ivn/tpo

APA