Andritz-Aktie: Übernehme der italienischen Bonetti-Gruppe

Das Unternehmen mit Sitz in Mailand beschäftigt 150 Leute und hat einen Jahresumsatz von rund 25 Mio. Euro. Das Closing der Transaktion fand am 30. Juni statt, teilte Andritz am Freitag mit.

Bonetti hat fünf Produktionsstandorte. Davon liegen zwei in Italien und je einer in den USA, Kanada sowie Deutschland.

"Mit Bonetti haben wir einen weltweit tätigen Hightech-Lieferanten erworben, der wesentliche Services und Verschleißteile für die Papierindustrie anbietet", sagte Andritz-Vorstandschef Joachim Schönbeck laut Mitteilung. "Die Akquisition entspricht genau unserer langfristigen Strategie, ergänzende Akquisitionen durchzuführen und unser - in Bezug auf Umsatz und Ergebnis - stabiles Servicegeschäft weiter auszubauen."

Die Andritz-Papiere legen im Wiener Handel zeitweise 1,30 Prozent auf 38,94 Euro zu.

ivn/phs

IAPA