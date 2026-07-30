Andritz-Aktie zieht an: Anlagenbauer steigert Gewinn im Halbjahr und verbucht Rekordauftragsstand

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Rekord beim Auftragsbestand verzeichnet.

Dank starker Nachfrage, insbesondere aus der Wasserkraftsparte, stieg der Auftragseingang um 25,2 Prozent auf rund 5,9 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis kletterte um 4,9 Prozent auf 201 Mio. Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Der Umsatz der Andritz-Gruppe erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres um 5,2 Prozent auf 3,84 Mrd. Euro. Das vergleichbare operative Ergebnis (EBITA) stieg um 8,7 Prozent auf 329,7 Mio. Euro, wodurch sich die vergleichbare EBITA-Marge von 8,3 auf 8,6 Prozent verbesserte. Ende Juni lag der Auftragsbestand bei rund 12,6 Mrd. Euro, was einem Plus von 20,5 Prozent gegenüber dem Jahresende 2025 entspricht.

Die Wasserkraft-Sparte wuchs besonders stark

Getragen wurde das Wachstum primär vom Geschäftsbereich Hydropower, der von einer hohen Nachfrage nach erneuerbaren Energien profitierte und den Auftragseingang um fast 82 Prozent auf gut 2,4 Mrd. Euro steigerte. Auch die Bereiche Pulp & Paper sowie Metals verzeichneten Zuwächse bei den Bestellungen. Lediglich die Sparte Environment & Energy verbuchte einen Rückgang von 12,7 Prozent.

Prognose bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 hat das Management seine bisherige Prognose bestätigt. Der Konzern erwartet weiterhin einen Jahresumsatz in einer Spanne von 8,0 bis 8,3 Mrd. Euro sowie eine vergleichbare EBITA-Marge zwischen 8,7 und 9,1 Prozent.

So reagiert die Andritz-Aktie

Die Aktie von Andritz hat am Donnerstag an der Wiener Börse auf die Präsentation von Geschäftszahlen mit einem satten Kursplus von zuletzt 8,35 Prozent auf 80,40 Euro reagiert. Der Gesamtmarkt repräsentiert durch den heimischen Leitindex ATX legte vergleichsweise 0,8 Prozent zu. Der steirische Anlagenbauer hat im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Rekord beim Auftragsbestand verzeichnet.

"Der Auftragseingang übertrifft die Erwartungen nach dem Rekordwert von 3,5 Mrd. Euro im vergangenen Quartal deutlich. Der starke Auftragsbestand schlägt sich nun schneller als erwartet in Umsätzen nieder und trägt so zur Profitabilität bei", schrieben die Analysten der Erste Group in einer ersten Einschätzung. Die Prognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 wurden von Andritz bestätigt, wobei die Prognose für 2026 laut Einschätzung der Erste-Experten konservativ erscheint.

ivn/phs

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